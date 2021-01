Θεσσαλονίκη

“Χτύπησαν” με βαριοπούλες ΑΤΜ

Διπλό χτύπημα σε ΑΤΜ. Οι δράστες προκάλεσαν φθορές και αναζητούνται.

Φθορές σε δύο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) προκάλεσαν άγνωστοι, μετά τα μεσάνυχτα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε, οι δράστες έσπασαν με βαριοπούλα ή σφυρί τα τζάμια των ΑΤΜ που βρίσκονται σε υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Βασ. Όλγας 201 και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Δεν διαπιστώθηκε παραβίαση των μηχανημάτων, ενώ από την αστυνομία διενεργούνται έρευνες.

Φωτογραφία: thestival.gr