Φωτιά σε κτίριο στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά στο κέντρο της πόλης.

Υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται απέναντι από το πρώην νοσοκομείο «Λοιμωδών» στην περιοχή Γρ. Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχείρησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ούτε κινδύνευσαν παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά ερευνώνται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από άτομα που βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο μέσα στο κτίριο.

Φωτό: thestival.gr