Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: κατάληψη της Πρυτανείας από φοιτητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν οι φοιτητές που έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στο Άγαλμα του Βενιζέλου, την Πέμπτη.

Υπό κατάληψη τελεί από νωρίς το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές εισήλθαν στο χώρο του ΑΠΘ και συγκεντρώθηκαν στην Πρυτανεία καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο χαρακτηρίζουν "απαράδεκτο".

Στα πανό που έχουν αναρτήσει γράφουν συνθήματα όπως: Δώστε λεφτά για ΜΕΘ και Παιδεία. Όχι για καταστολή και τρομοκρατία".

Επίσης, συγκεντρώνουν υπογραφές και ζητούν την στήριξη εργαζομένων στα πανεπιστήμια αλλά και από πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι φοιτητές έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στο Άγαλμα του Βενιζέλου, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις 12.00 το μεσημέρι.

Φωτό: thestival.gr