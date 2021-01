Μαγνησία

“Μάχη” δίνει η ανήλικη που υπέστη αλλεργικό σοκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί, πριν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο, υπέστη καρδιακή ανακοπή τέσσερις φορές!

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 9χρονης από το Βελεστίνο, που υπέστη αλλεργικό σοκ στο σχολείο της.

Το εννιάχρονο κοριτσάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ιπποκράτειο Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, στο οποίο μεταφέρθηκε από το Βόλο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Το πρόβλημα αλλεργίας της ήταν γνωστό και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι ήταν αυτό που προκάλεσε τόσο σοβαρή αντίδραση στον οργανισμό της. Συγκεκριμένα, η 9χρονη πάσχει από αλλεργικό άσθμα, κάτι που γνώριζε και η ίδια και οι γονείς της. Ωστόσο, το σνακ που κατανάλωσε και της προκάλεσε το σοκ, ήταν κάτι που είχε καταναλώσει ξανά στο παρελθόν.

Σο πλευρό της μικρής βρίσκονται οι γονείς της, οι οποίοι περνούν το δικό τους Γολγοθά, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Άλλωστε το παιδί, πριν μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο υπέστη καρδιακή ανακοπή τέσσερις φορές!