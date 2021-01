Εύβοια

Θρήνος για νεκρό βρέφος στα Ψαχνά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το μόλις 3.5 μηνών βρέφος, κατέληξε.

Θρήνος στα Ψαχνά Ευβοίας για τομ ξαφνικό θάνατο ενός βρέφους μόλις 3,5 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών κατέβαλαν προσπάθειες να κρατήσουν το μωρό στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου του μωρού αναμένεται να δώσει η η νεκροψία – νεκροτομή.

Η τραγική αυτή είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην περιοχή και ο κόσμος σοκαρισμένος δεν μπορεί να πιστέψει την απώλεια του μωρού.

Πηγή: evima.gr