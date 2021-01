Λέσβος

Μαυροβούνι: Τι έδειξε η έρευνα για μόλυβδο στο ΚΥΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία για την τεχνική μελέτη που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών σε 12 σημεία της προσωρινής δομής.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη από την γεωχημική έρευνα και έρευνα του υπεδάφους της Λέσβου που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών σε 12 σημεία εντός της προσωρινής δομής του Μαυροβουνίου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους αιτούντες άσυλο που διαβιούν εκεί.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην μελέτη «η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στα δείγματα που ελήφθησαν μέσα στην κατοικημένη περιοχή θεωρούνται εντός των επιτρεπτών γεωχημικών κατώτατων ορίων που ισχύουν στις οικιστικές ζώνες, σύμφωνα με την εθνική και διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία».

Οι μικροποσότητες που ανιχνεύτηκαν σε ένα σημείο στα όρια της δομής που είναι εκτός κατοικημένης περιοχής είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια βιομηχανικής ζώνης και κάτω από τα όρια που εντοπίζονται σε πολλές περιοχές και δήμους στην Ελλάδα, όπου διαβιούν με ασφάλεια χιλιάδες πολίτες.

Το δείγμα που ελήφθη έξω από την κατοικημένη περιοχή θεωρείται ότι ξεπερνά τα όρια που έχουν τεθεί για τις οικιστικές ζώνες αλλά εντός των προβλεπόμενων ορίων για τις βιομηχανικές περιοχές, όπως και θεωρείται η περιοχή του δείγματος αυτού.

Η προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι, δεν θεωρείται καν οικιστική περιοχή καθώς οι κάτοικοι διαβιούν προσωρινά για λίγους μήνες και όχι για πολλά χρόνια ή μόνιμα. Όλα όμως τα δείγματα τέθηκαν σε σύγκριση με τα αυστηρά όρια που αφορούν τις οικιστικές ζώνες και είναι πολύ πιο κάτω από αυτά.

Το συγκεκριμένο δείγμα ελήφθη από πυροβολείο σε λόφο που δεν κατοικείται. Ο μόλυβδος δεν υπάρχει στα βλήματα.

Κάθε χώρα θέτει τα δικά της επιτρεπτά όρια mg Μολύβδου, π.χ. Ελλάδα 500mg, Ελβετία 1000mg.

«Πουθενά και πότε δεν εκκενώθηκε περιοχή λόγω μολύβδου. Η μόνη “ιατρικής” φύσεως εκκένωση, είναι λόγω ραδιενέργειας.», σχολιάζουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εν τω μεταξύ κατά τη σημερινή παρουσίαση της Beate Gminder, Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων , υπεύθυνης για τη “Διαχείριση μετανάστευσης Task Force” στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκαν τα εξής:

Στην ελληνική επικράτεια έχουμε 64.756 διαμένοντες, από τους οποίους 17.005 παρέμεναν στα νησιά μέχρι τις 31.12 και 10.270 είναι αναγνωρισμένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι παραμένουν στο εθνικό σύστημα υποδοχής.

Η αποσυμφόρηση του συστήματος υποδοχής συνεχίζεται. Στα νησιά μειώνεται ο αριθμός των διαμενόντων καθώς μεταφέρονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Επιταχύνεται ο ρυθμός της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, με μεγάλη αύξηση των εκδόσεων χορήγησης της πρωτοβάθμιας απόφασης και μείωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όρισε νέα Υφυπουργό, υπεύθυνη για την ενσωμάτωση και την ένταξη προσφύγων και ασυνόδευτων ανηλίκων, έχει διευρύνει τις αρμοδιότητες του συστήματος Υποδοχής στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα Estia.

Βελτιωμένη εμφανώς η κατάσταση στα ελληνικά νησιά και κυρίως σε Λέσβο, Κω και Λέρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για πιθανή μόλυνση από μόλυβδο δόθηκαν από το Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Πάρθηκαν 12 δείγματα από όλη την περιοχή που εκτείνεται το Κέντρο. Στην Ελλάδα, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια είναι 500mg/kg για κατοικημένη περιοχή και 4.000mg/kg για βιομηχανική περιοχή. Από τα 12 δείγματα, ένα δείγμα είναι το μοναδικό που ξεπερνά το όριο των 500 mg/kg. Είναι από την κορυφή του πεδίου βολής και θεωρείται αναμενόμενο να εντοπιστεί τέτοιο δείγμα.

Οι ελληνικές Αρχές θα περιφράξουν την περιοχή, θα δημιουργήσουν ανάχωμα με νέο χώμα, χάραξη πρόσθετου στρώματος χρησιμοποιώντας νέο χαλίκι, βάση τσιμέντου στα δημόσια Runhalls, διοικητικές περιοχές και περιοχές εγγραφής. Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων αυτών, θα παρθούν νέα δείγματα.

Η δομή στο προσωρινό ΚΥΤ στο Μαυροβούνι είναι προσωρινή. Κατασκευάστηκε πολύ γρήγορα γιατί δεν είχε προγραμματιστεί να γίνει ο καταυλισμός εκεί. Σίγουρα οι δομές χρήζουν βελτίωσης, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα για πρόσβαση στους αιτούντες ασύλου σε τροφή, σε είδη υγιεινής και αναλογικά με τις έκτακτες συνθήκες, τηρείται ανθρώπινο πεδίο διαβίωσης. Έχουμε πρόθεση να δημιουργηθούν προηγμένα Κέντρα Υποδοχής σε όλα τα νησιά. Για την Κω, Σάμο και Λέρο τα έχουμε ήδη καταφέρει, ήδη έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται.

Τα μέτρα προστασία στους αιτούντες ασύλου είναι παρόμοια με αυτά που ισχύουν στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχει πολύ αυστηρό lockdown στην Ελλάδα και αυτό εξηγεί στην περιορισμένη είσοδο και έξοδο από τις δομές. Έχουν γίνει μαζικά τεστ στους καταυλισμούς. Προφανώς είναι δύσκολο να τηρηθούν κάποια μέτρα αλλά πχ στη Λέσβο όποιος είναι στη δομή έχει κάνει τεστ, οπότε υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα λόγω των Rapid-test.

Σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει παράπονα ή καταγγελία για απαγόρευση εισόδου στο κέντρο. Η Ελληνική Κυβέρνηση συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξει ότι γίνεται σωστή διαχείριση

Επισημάνθηκε επίσης η πρόοδος των βελτιωτικών παρεμβάσεων στο προσωρινό ΚΥΤ στο Μαυροβούνι: Στα αντιπλημμυρικά έργα και έργα διαχείμασης, στην αναβάθμιση των υποδομών υγιεινής, στην αυξημένη διαστρωμάτωση χαλικιού στους χώρους της δομή και στη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτρισμού, αποχέτευσης και νερού.