Αχαΐα

Δολοφονία στην Πάτρα: στα χέρια της ΕΛΑΣ ο ηθικός αυτουργός

Στη σύλληψη του άνδρα, που έδωσε εντολή να σκοτώσουν τον 32χρονο στην Πάτρα, προχώρησαν οι Αρχές. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Συνελήφθη, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται για να συλληφθεί ο συνεργός του συλληφθέντα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πρόκειται για τους δύο άνδρες που σχετίζονται με την αιματηρή επίθεση, που σημειώθηκε στις 25 του μήνα στην Πάτρα, με θύμα έναν άνδρα.

Ειδικότερα, οι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, ενεπλάκησαν λόγω προσωπικών διαφορών, σε επεισόδιο με τέσσερις άλλους άνδρες, που επίσης επέβαιναν σε αυτοκίνητο και μοτοποδήλατο, με αποτέλεσμα ο αλλοδαπός άνδρας, που αναζητείται, αρχικά να πυροβολήσει με πυροβόλο όπλο στον αέρα και μετά από προτροπή του συλληφθέντα, να πυροβολήσει με το ίδιο όπλο και να τραυματίσει σοβαρά στο κεφάλι έναν 32χρονο ημεδαπό, από την ομάδα των τεσσάρων ανδρών. Ο παθών διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου αργότερα την ίδια ημέρα, υπέκυψε στα τραύματά του. Επιπλέον, κατά τη συμπλοκή ο συλληφθείς, χρησιμοποιώντας πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, είχε τραυματίσει έναν από τους τέσσερις άνδρες στο κεφάλι.

Κατά την εξερεύνηση του τόπου του περιστατικού οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν δύο κάλυκες 9 mm , οι οποίοι θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του αλλοδαπού δράστη, που αναζητείται, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν τα εξής:

Ένα περίστροφο περιέχον στο βυκίο πέντε φυσίγγια,

Ένα περίστροφο ρέπλικα,

(37,28) γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τρίφτη κάνναβης,

έξι κινητά τηλέφωνα και ένα πακέτο σύνδεσης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας,

205 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Ανακριτή Πατρών. Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που πυροβόλησε.