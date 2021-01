Κοζάνη

Καταδίωξη με έναν νεκρό και δέκα τραυματίες

Σοκαριστικό δυστύχημα στα διόδια του Πολυμύλου. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Θανατηφόρα ανατροπή οχήματος που μετέφερε μετανάστες σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή του Βοΐου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκρός είναι ένας αλλοδαπός, ενώ σε νοσοκομεία της Κοζάνης και των Γρεβενών διακομίστηκαν με τραύματα άλλα δέκα άτομα που επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι επρόκειτο για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το εμφανώς υπερφορτωμένο όχημα κινούνταν στην Εγνατία Οδό, όταν, στα διόδια του Πολυμύλου ο οδηγός του αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε, ενώ ακολουθήθηκε από περιπολικά.

Αφού ο οδηγός κινήθηκε προς τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση την Καστοριά, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να ξεφύγει από την πορεία του και να ανατραπεί.

Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο οδηγός.