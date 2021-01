Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στην Ρόδο: ζητά αποζημίωση από την πρώτη γυναίκα που τον κατήγγειλε

Η πρώτη αγωγή του γυναικολόγου που κατηγορείται για εγκλήματα. Αρνείται κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλθηκαν και ζητά αποζημίωση.

Αγωγή κατά της πρώτης γυναίκας που τον καταμήνυσε κατέθεσε ο γιατρός από τη Ρόδο, που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο ίδιος βρέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αρνείται κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλθηκαν εις βάρος του και ζητά αποζημίωση ύψους 120.000 ευρώ για τις βλάβες που διατείνεται ότι υπέστη λόγω της μηνύσεως που του υπέβαλε η γυναίκα και των όσων ακολούθησαν.

Ο ιατρός διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η κυρία ανάκριση για την υπόθεση ξεκινά με βάση τις κλήσεις που έχουν αποσταλεί στις φερόμενες ως θύματα την 4η Φεβρουαρίου, ενώ θα συνεχίσει έως και τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Με την ολοκλήρωση των καταθέσεων των φερόμενων ως θυμάτων θα ακολουθήσει η απολογία του.

Η 55χρονη μητέρα 4 παιδιών και γιαγιά 2 εγγονών που υπέβαλε την πρώτη από τις 20 μηνύσεις προανήγγειλε πρόσφατα με αίτησή της δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της κ. Εύης Αρνιθενού την υποβολή και νέας μηνύσεως εις βάρος του ιατρού. Ισχυρίστηκε ότι ο ιατρός απολογούμενος ενώπιον της αρμόδιας αρχής κατέθεσε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες έγγραφες εξηγήσεις του σύμφωνα με τις οποίες – κατά τα όσα έχουν διαρρεύσει στον Τύπο και τα ΜΜΕ, δηλώνει θύμα σκευωρίας σε μία υπόθεση που μεθοδεύτηκε από την ίδια την οποία παρουσιάζει ως πρώην ερωμένη του. Στους ισχυρισμούς του αυτούς εμμένει σε καταθέσεις που έδωσε ο ιατρός και αποτελούν σύμφωνα με τις πληροφορίες και την βάση της αγωγής που υπέβαλε.

Πλην όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα είχαν διαρρεύσει στον αθηναϊκό τύπο που έφεραν τον ιατρό να αποδίδει στην 55χρονη ότι είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική και ότι για να μην επωμιστεί τις συνέπειες της εγκληματικής της συμπεριφοράς εγκαταστάθηκε στη Γερμανία και δημιούργησε ομάδα στο facebook που καλούσε άλλες γυναίκες να τον καταμηνύσουν. Τους ισχυρισμούς αυτούς ειδικότερα δεν τους έχει αναπτύξει ο ιατρός για την συγκεκριμένη γυναίκα.

Η 55χρονη, που πλέον θα αντιμετωπίσει τον ιατρό και στα αστικά δικαστήρια, έχει υποστηρίξει ότι την 1η Ιουνίου 2020, περί ώρα 12.00 το μεσημέρι επισκέφθηκε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, το νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να προβεί σε γυναικολογική εξέταση, λόγω κάποιων περίεργων εκκρίσεων που είχε.

Επισημαίνει δε ότι είχε υποβληθεί πριν από 5 χρόνια σε αφαίρεση μήτρας και έχει επισκεφθεί γυναικολόγους ιατρούς πολλάκις και γνωρίζει λόγω της εμπειρίας της αν κάποια εξέταση από γυναικολόγο είναι η συνήθης ιατρική πρακτική ή υποκρύπτει κάτι άλλο ή παραπέμπει κάπου αλλού.

Η γυναίκα περιγράφει στην έγκλησή της ότι η εξέταση περιέργως έγινε με το χέρι και καθόλου δεν χρησιμοποιήθηκε κολπικός υπέρηχος πράγμα το οποίο την παραξένεψε αρχικά και του απηύθυνε σχετική ερώτηση. Περιγράφει ότι η εξέταση τής προκάλεσε δυσφορία αλλά και πόνο και διαμαρτυρήθηκε, ότι εκείνος της ζητούσε να κάνει υπομονή κι ότι ενώ είχε το ένα χέρι του στον κόλπο της άρχισε να θωπεύει και τους μαστούς της με πίεση.

Η εξέταση, όπως ισχυρίζεται, δεν παρέπεμπε σε συνηθισμένη ιατρική ψηλάφηση αλλά άρχισε να παραπέμπει σε ερωτική ψηλάφηση αλλά δεν αντέδρασε καθώς βρισκόταν σε σύγχυση λόγω της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που έχει ο ασθενής κατά την ιατρική εξέταση αλλά και γιατί ήταν ακινητοποιημένη σε μία καρέκλα κάτω από τον πλήρη έλεγχο του ιατρού. Ο ιατρός, όπως προαναφέρθηκ, διαψεύδει τους ισχυρισμούς της. Ως συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού παρίστανται οι δικηγόροι κκ. Μανώλης Κουτσούκος και Κώστας Αβδελής, ενώ ως συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την 55χρονη οι δικηγόροι κκ Στέλιος Αλεξανδρής και Ευαγγελία Αρνιθενού.

Πηγή: dimokratiki.gr