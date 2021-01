Θεσσαλονίκη

Σύλληψη για “κορονοπάρτι” σε κατάστημα

Πλήρωσαν ακριβά την... ιδέα για πάρτι εν μέσω πανδημίας.

Σε μία σύλληψη και στην επιβολή διοικητικών προστίμων προχώρησαν τα ξημερώματα οι Αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό μετάδοσης του κορoνοϊού.

Συγκεκριμένα, σε κατάστημα στον Εύοσμο εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα 14 άτομα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ στον 34χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος και από 300 ευρώ πρόστιμο στους 14 παρευρισκόμενους.