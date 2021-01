Θεσσαλονίκη

Εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Χειροπέδες σε ηγετικά στελέχη διεθνούς κυκλώματος πέρασαν οι αστυνομικοί, με την βοήθεια της D.E.A.

Καθοριστικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών που δρουν σε διεθνές επίπεδο, πέτυχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, όταν σε συνεργασία με το γραφείο D.E.A. Αθηνών και τα Τμήματα Άμεσης Επέμβασης και Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, απέτρεψαν τη διοχέτευση τεράστιας ποσότητας ναρκωτικών σε στέκια ουσιοεξαρτημένων ατόμων.

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 κιλά καθαρής κοκαΐνης και συνελήφθησαν τρία (3) ηγετικά στελέχη πολύ καλά οργανωμένου διεθνούς δικτύου εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς ηλικίας 37 και 36 ετών κι έναν 35χρονο Έλληνα, η δραστηριότητα των οποίων αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μεθοδικής και ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας. Προέκυψε μάλιστα ότι ανέλαβαν το ρόλο της παραλαβής ποσοτήτων κοκαΐνης και την περαιτέρω διαχείριση – διακίνησή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχή του κέντρου πόλης, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, στο πλαίσιο μεταξύ τους συναλλαγής, όλοι οι προαναφερόμενοι άντρες.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε δύο (2) οχήματα και σε διαμέρισμα που διέμενε ένας εξ’ αυτών, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την παράδοση και φύλαξη των ποσοτήτων των ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

324 κιλά καθαρής κοκαΐνης, χωρισμένα σε (260) δέματα,

5.265 ευρώ και συνάλλαγμα, σχετιζόμενα με εμπορία ναρκωτικών ουσιών,

5 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους και

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Σημειώνεται ότι, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και τέταρτου σημαντικού μέλους του κυκλώματος, το οποίο και αναζητείται.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.