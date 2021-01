Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στην Ρόδο: Κατέθεσε και μήνυση στην πρώτη γυναίκα που τον κατήγγειλε

Την άσκηση διώξεων εις βάρος της 55χρονης ζητά στην μήνυσή του ο γιατρός, ο οποίος έχει καταθέσει και αγωγή εναντίον της γυναίκας.

Στην υποβολή εγκλήσεως, μετά την άσκηση αγωγής, εις βάρος της πρώτης γυναίκας που τον καταμήνυσε προχώρησε χθες ο 65χρονος γυναικολόγος μαιευτήρας, που καταμηνύθηκε από 20 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.



Ο ιατρός διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.



Η μήνυσή του στρέφεται κατά της 55χρονης μητέρας 4 παιδιών και γιαγιάς 2 εγγονών που υπέβαλε την πρώτη από τις 20 μηνύσεις. Η γυναίκα έχει προαναγγείλει πρόσφατα με αίτησή της δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της κ. Εύης Αρνιθενού την υποβολή και νέας μηνύσεως εις βάρος του ιατρού.



Στην έγκλησή του ο ιατρός ζητά την άσκηση διώξεων εις βάρος της 55χρονης για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς κατάθεσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης.



Στην έγκλησή του τονίζει μεταξύ άλλων ότι κατά τη διάρκεια προσφοράς των υπηρεσιών του ως ιατρός – μαιευτήρας σε νοσηλευτικό ίδρυμα εξέτασε συνολικά άνω των 30.000 γυναικών χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί ότι είχε εκτραπεί σε ανάρμοστες χειρονομίες ή συμπεριφορές.



Διατείνεται ότι μέχρι και σήμερα χαίρει της απόλυτης εκτίμησής τους η οποία εκδηλώθηκε με την επιθυμία τους να συμπαρασταθούν ή να εξετασθούν ως μάρτυρες στην προσπάθεια της διαπόμπευσης και του διασυρμού που έχει υποστεί από το τέλος Αυγούστου 2020 μέχρι σήμερα και μάλιστα πριν καν ακόμα κληθεί να δώσει γραπτές εξηγήσεις ή να απολογηθεί για όσα του αποδίδει η εγκαλούμενη τα οποία χαρακτηρίζει αβάσιμα.



Ισχυρίζεται ότι η 55χρονη πρωτοστάτησε στον «διασυρμό και στη διαπόμπευσή» του εμφανιζόμενη ως… «δήθεν “θύμα” των ερωτικών του επιδιώξεων».



Υποστηρίζει ότι σκοπός της επίσκεψής της στο νοσοκομείο ήταν να του ασκήσει πίεση να συνεχίσουν τον παράνομο ερωτικό δεσμό τους.



Θυμίζουμε ότι η 55χρονη αρνείται ότι είχαν δεσμό και μάλιστα διατείνεται ότι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο την επίμαχη ημέρα του Ιουνίου του 2020 μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της.

Ο ίδιος εμμένει ωστόσο και διατείνεται ότι αποχωρώντας η εγκαλούμενη την ημέρα εκείνη τον απείλησε με τη φράση ότι θα μετανιώσει πικρά για την αποπομπή της.



Ισχυρίζεται ακόμη ότι η 55χρονη δεν ακολούθησε την τυπική διαδικασία της εξετάσεως δηλαδή να καταχωρίσει το όνομά της στο ειδικό βιβλίο εισερχομένων για εξέταση ασθενών στο νοσηλευτικό ίδρυμα κι ότι απέκρυψε με δόλο ότι στις 23 Ιουνίου 2020 επανήλθε με την πρόφαση να εξετασθεί από εκείνον, τηρώντας τη διαδικασία προσερχομένων για εξέταση.



Υποστηρίζει ότι όταν συναντήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία εδήλωσε κώλυμα να την εξετάσει γι’ αυτό και την εξέτασε συνάδελφός του.



Διατείνεται ακόμη ότι η ίδια κατέφυγε στο ασφαλές και σίγουρο καταφύγιο του διαδικτύου καλώντας και παροτρύνοντας γυναίκες που είχαν επισκεφθεί το γυναικολογικό στο τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος να καταθέσουν μηνύσεις εναντίον του, βρίσκοντας συμπαραστάτρια μια γυναίκα, την οποία κατονομάζει και στην οποία αναφέρεται διεξοδικώς αναπτύσσοντας άλλους ισχυρισμούς.

