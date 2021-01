Παράξενα

Έκρυβε ναρκωτικά σε... σπηλιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες κιλά κάνναβης βρήκαν οι αστυνομικοί. Κατηγορούμενοι για την υπόθεση και δυο έγκλειστοι σε φυλακές.

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης, που ξεπερνά τα 60 κιλά, βρήκαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Σπάρτης μέσα σε απόκρημνη σπηλιά στην περιοχή Μελιτίνη, του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος αλλοδαπός. Επίσης, για την ίδια υπόθεση, κατηγορούνται δύο ακόμα αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 30 ετών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν έρευνα σε δύσβατη δασική περιοχή στην Μελιτίνη, όπου μέσα σε απόκρημνη σπηλιά βρήκαν 13 συσκευασίες κάνναβης, που περιείχαν περίπου 60 κιλά κάνναβης. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, τις ναρκωτικές ποσότητες τις είχαν κρύψει στην σπηλιά οι τρεις προαναφερόμενοι αλλοδαποί, ενώ μετά τη σύλληψη του 29χρονου και του 30χρονου, τις ποσότητες της κάνναβης, τις διακινούσε ο 38χρονος.

Μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών στη Μελιτίνη, ακολούθησε η σύλληψη του 38χρονου, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, σε αποθήκη και σε αγρόκτημά του, βρέθηκαν ένα κιλό κάνναβης, ένα κυνηγετικό όπλο και μία σπάθα με μήκος λάμας 29 εκατοστών.

Ο 38χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Σπάρτης συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.