Χανιά

Βρήκαν όπλα και ναρκωτικά σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί. Που τον συνέλαβαν και τι βρέθηκε σπίτι του.

(εικόνα αρχείου)

Κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων αντιμετωπίζει ημεδαπός που συνελήφθη από την αστυνομία στα Χανιά.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων έχοντας πληροφορίες για την δράση του τον ακινητοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής την ώρα που κινείτο με την μοτοσικλέτα του.

Ακολούθησε έρευνα στον ίδιο και στο σπίτι του κατά την διάρκεια της οποίας σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, τρία πιστόλια, τρείς γεμιστήρες, ζυγαριά ακριβείας, 30 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.