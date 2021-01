Ηλεία

Βρέθηκε νεκρός ο Θοδωρής Αστερής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαφυγή του απο το παράθυρο του σπιτιού και η μοιραία πτώση σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Θοδωρή Αστερή που αγνοείτο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μιας και το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε σε χαράδρα βάθους 70 μέτρων στην περιοχή της Κορυφής.

Τεράστια η επιχείρηση ανάσυρσης που στήθηκε από ομάδα της έκτης ΕΜΑΚ, καταφέρνοντας μετά από αρκετή ώρα να φέρουν στην επιφάνεια τη σορό του 78χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος κατάφερε χθες τα ξημερώματα να φύγει από το παράθυρο του σπιτιού του δίχως να γίνει αντιληπτός από τα μέλη της οικογένειάς του και ακολούθησε το δρόμο που οδηγεί προς τα κτήματα του, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το γκρεμό από τον οποίο έπεσε.

Όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του άνδρα, οι συγγενείς ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και ξεκίνησαν και οι ίδιοι το ψάξιμο σε διάφορα σημεία της κοινότητας.

Αστυνομία και Πυροσβεστική “χτένισαν” την περιοχή, ενώ έγινε χρήση και drone του οποίου η συμβολή όπως αποδείχθηκε ήταν άκρως σημαντική, αφού ήταν και αυτό που κατάφερε να εντοπίσει το φακό που είχε μαζί του ο 78χρονος κοντά στο γκρεμό, στοιχείο που περιόρισε ουσιαστικά την περιοχή ερευνών.

Χάρη στο στοιχείο αυτό, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σημείο που αργότερα θα βρισκόταν νεκρός ο 78χρονος. Κατά τις έρευνες, ένας πυροσβέστης και ένας ανιψιός του εκλιπόντος κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη του στο σημείο που βρέθηκε ο φακός, στη θέση Γλίνες. Από τις ενδείξεις, ο ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται πως πέρασε πάνω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου και προχώρησε στην απονενοημένη πράξη πέφτοντας στο κενό από ύψος περίπου 70 μέτρων.

Το σημείο που εντόπισαν οι αρχές τον 78χρονο ήταν τέτοιο, που κάνεις δε θα μπορούσε να τον εντοπίσει αν δεν είχαν βρεθεί τα παραπάνω στοιχεία. Το σώμα του βρισκόταν ανάμεσα σε χαμηλή βλάστηση, που τον έκρυβε και έκανε αδύνατο τον εντοπισμό του.

Πριν την ανεύρεση του άψυχου σώματος του 78χρονου και όσο οι έρευνες δεν είχαν κάποια θετική έκβαση, οι φοβίες συγγενών και φίλων πως δεν θα είχε καλή κατάληξη γίνονταν ακόμα μεγαλύτερες λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα και των αντιδράσεων του.

Άμεσα αποκλείστηκε το σημείο από άνδρες της ΟΠΚΕ και του ΑΤ Πύργου, ενώ άνθρωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου εξέτασαν το σημείο και ζήτησαν την άμεση συνδρομή της 6ης ΕΜΑΚ για τις αναζητήσεις και εν τέλει την ανάσυρση από την ορειβατική της ομάδα που κλήθηκε και έδωσε άμεσα το παρόν από την Πάτρα.

Μπορεί η εμπειρία των ανθρώπων της 6ης ΕΜΑΚ να είναι μεγάλη, ωστόσο κάθε επιχείρηση λογίζεται ως ξεχωριστή. Σε αυτήν, οι άνδρες της κλήθηκαν να ανασύρουν ένα άψυχο σώμα από γκρεμό βάθους 70 μέτρων. Κατάφεραν άμεσα να βρεθούν στο σημείο που βρισκόταν το σώμα του 78χρονου, όπου έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί με επιτυχία. Με προσοχή ξεκίνησε η προσπάθεια ανάσυρση στην επιφάνεια, με το σαθρό έδαφος στο σημείο να παίζει σημαντικό ρόλο και τους άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ να προσέχουν ιδιαίτερα τις κινήσεις τους. Ήταν μία μη τι άλλο δύσκολη ανάσυρση, στην οποία οι διασώστες αντιμετώπισαν πρόβλημα ελάχιστα μέτρα πριν την επιφάνεια που ωστόσο όμως έλυσαν άμεσα.

Μόλις το σώμα του άτυχου άνδρα έφθασε στην επιφάνεια, τον παρέλαβε μια νεκροφόρα η οποία θα τον παραδώσει στον ιατροδικαστή προκειμένου να γίνει νεκροψία/νεκροτομή.

Για την επιχείρηση που είχε στηθεί από το πρωί μίλησε ο Διοικητής της ΠΟΥ Πύργου Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, που τόνισε τα εξής: «Σήμερα, περί ώρα 10 το πρωί ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας από την αστυνομία για ένα εξαφανισμένο άνδρα στην ΤΚ Κορυφής. Αμέσως κινηθήκαμε προς την περιοχή. Ζητήσαμε τη συνδρομή της ΕΜΑΚ και ενός διασωστικού σκύλου. Ξεκίνησαν οι έρευνες και περί ώρα 13:40 εντοπίστηκαν κάποια αντικείμενα το εξαφανισμένου άνδρα και με τη βοήθεια ενός drone εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άντρα σε βάθος 70 μέτρα στη θέση Γλίνες της Κορυφής. Αμέσως ξεκίνησε η προσπάθεια ανάσυρσης της σωρού του άτυχου άνδρα, από δυνάμεις κυρίως της 6ης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή της υπηρεσίας μας».

Από την πλευρά του, το μέλος της 6ης ΕΜΑΚ, πυρονόμος Κώστας Λαβαζός, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της επιχείρησης σημειώνοντας τα εξής: «Ήρθαμε με μία ομάδα ορειβατική τεσσάρων ανδρών, σε συνδρομή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, για να ανασύρουμε ένα άτομο από γκρεμό 70 μέτρων περίπου. Ήταν μία σχετικά δύσκολη επιχείρηση λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους. Όλα έγιναν όπως έπρεπε και καταφέραμε να βγάλουμε στην επιφάνεια το σώμα του άτυχου άντρα. Στο τέλος αντιμετωπίσαμε μία δυσκολία λόγω του βάρους του σχοινιού πού μπήκε στο χώμα, αλλά ξεπεράστηκε».

Πηγή: patrinews.com