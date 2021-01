Κορινθία

Ένταση στις φυλακές Κορίνθου (εικόνες)

Κρατούμενοι ξεσηκώθηκαν και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Ένταση επικράτησε στις φυλακές Κορίνθου το βράδυ της Παρασκευής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι ξεσηκώθηκαν και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη.



Μετά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων επικράτησε ηρεμία.

Πηγή: korinthostv.gr