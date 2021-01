Ηράκλειο

Έδωσε ζωή μέσα από τον θάνατο της

"Δώρα ζωής" από μία 70χρονη για τέσσερις συνανθρώπους μας...

Ζωή μέσα από τον θάνατο της έδωσε σε τέσσερις συνανθρώπους μας μια 70χρονη γυναίκα η οποία νοσηλευόταν με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τα συγγενικά της πρόσωπα, όταν ενημερώθηκαν ότι η κατάσταση της ήταν μη αναστρέψιμη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζελείου Κώστας Τερζάκης, η διαδικασία ολοκληρώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στο Βενιζέλειο Νοκοσομείο Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και μετά από μία πολύωρη διαδικασία λήψης των οργάνων, τον ένα νεφρό της 70χρονης πήρε ένας 46χρονος ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση εδώ και 13 χρόνια, τον δεύτερο ένας 59χρονος ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση εδώ και 14 χρόνια, το ήπαρ έλαβε μία 67χρονη γυναίκα και οι κερατοειδείς μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Εν τω μεταξύ με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο τοπικός συντονιστής μεταμοσχεύσεων του Βενιζελείου, Κώστας Χαχλιούτης ευχαριστέι την οικογένεια της 70χρονης για τη γενναία και σπουδαία απόφαση που πήρε.

