Αχαΐα

Δολοφονία στην Πάτρα: Παραδόθηκε ο φερόμενος ως δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εναντίον του άνδρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παραδόθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αστυνομία, ο άνδρας που φέρεται ως ο δράστης της δολοφονίας, που έγινε στις 25 Ιανουαρίου στην Πάτρα, με θύμα έναν 27χρονο.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, εναντίον του άνδρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα.



Να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας ακόμη άνδρας, που κατηγορείται ως συνεργός του φερόμενου ως δράστη.