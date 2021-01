Κυκλάδες

Σορός βρέθηκε από παιδιά

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν παιδιά που είχαν πάει για αναρρίχηση.

Συναγερμό σήμανε στην Παροικιά της Πάρου, όταν παιδιά εντόπισαν σορό σε προχωρημένη σήψη.

Τα παιδιά που είχαν πάει για αναρρίχηση, πάνω από τους Αγίους Αναργύρους, βρέθηκαν μπροστά στη σορό ενός άνδρα, σε δύσβατο σημείο.

Αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές και αστυνομικοί του ΑΤ Πάρου έσπευσαν στο σημείο. Επί τόπου έφτασαν και πυροσβέστες, λόγω του δύσβατου της περιοχής, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να παραλάβει τη σορό.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή – νεκροψία, ενώ η σορός εικάζεται ότι ανήκει σε αλλοδαπό άνδρα 40-45 ετών.

Πηγή: cyclades24.gr