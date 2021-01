Φθιώτιδα

Θρήνος στο τελευταίο “αντίο” στον ανήλικο που υπέστη ανακοπή καρδιάς

Με το κασκόλ της ΑΕΚ και το αγαπημένο του τραγούδι από τους συμμαθητές του αποχαιρέτισε η Λαμία τον 15χρονο Κωνσταντίνο.

Ο άτυχος μαθητής που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του τον περασμένο Οκτώβρη, «έσβησε» μετά από 4μηνη σχεδόν μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας.



Ο άτυχος μαθητής που υπέστη ανακοπή στο σχολείο του τον περασμένο Οκτώβρη, «έσβησε» μετά από 4μηνη σχεδόν μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας.



Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο τελευταίο αντίο, φροντίζοντας να μείνει στον εξωτερικό χώρο του Αγίου Αθανασίου Ροδίτσας.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο ίδιος ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος νωρίτερα είχε αφιερώσει την ημέρα των «Τριών Ιεραρχών» στη μνήμη του 15χρονου μαθητή. Ο Σεβασμιώτατος ήταν μάλιστα από τους ανθρώπους που είχαν επισκεφτεί τρεις φορές στη ΜΕΘ τον Κωνσταντίνο.



Η οικογένειά του μέσα στο βαρύτατο πόνο της, θέλει να ευχαριστήσει όσους βοήθησαν και όσους στάθηκαν κοντά τους όλους αυτούς τους δύσκολους μήνες, όλες αυτές τις ημέρες αγωνίας, αλλά και σήμερα στην πιο δύσκολη στιγμή του αποχαιρετισμού. Επίσης απευθύνουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ένωσαν μαζί με εκείνους τις προσευχές τους και άναψαν ένα κεράκι τότε και τώρα για τον Ντίνο.



Δεν ξεχνούν όμως και τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΓΝ Λαμίας που για τέσσερις μήνες έδωσαν μαζί με τον Κωνσταντίνο τη μάχη για τη ζωή, σαν να ήταν δικό τους παιδί. Από τον αείμνηστο Γιώργο Κυριαζόπουλο μέχρι σήμερα τους Φώτη Τσιμπούκα, Χρήστο Γεωργιάδη, Μαρία Ψωμά, Σάσα Τσιρογιάννη και γενικά όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έκανε το καλύτερο δυνατό για το παιδί τους.

