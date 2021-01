Χανιά

Ιστιοφόρο βυθίστηκε στην Σούδα - Ένας νεκρός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στο λιμάνι της Σούδας, μετά την βύθιση του σκάφους του.

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας.

Ο άνδρας βρετανικής καταγωγής, επέβαινε σε ένα ιστιοφόρο 20 μέτρων, το οποίο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βυθίστηκε τα ξημερώματα στο λιμάνι της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος Βρετανός, ηλικίας περίπου 65 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο μετά τη βύθιση του σκάφους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού προκειμένου να ανασύρουν τον νεκρό από τη θάλασσα.

Πηγή: flashnews.gr