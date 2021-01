Αχαΐα

Πάτρα: Ομολογία για την δολοφονία μετά το τροχαίο

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο νεαρός που παραδόθηκε στην Αστυνομία. Που πέταξε το όπλο μετά την δολοφονία.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 26χρονος, που παραδόθηκε χθες στην αστυνομία και κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 32χρονου, η οποία έγινε την περασμένη Δευτέρα σε κεντρικό σημείο της Πάτρας.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ ήταν δρακόντεια υπό το φόβο αντιποίνων, για το λόγο αυτό ο κατηγορούμενος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο ανακριτής είχε εκδόσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

«Εγώ πυροβόλησα. Δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω. Όλα συνέβησαν την ώρα της συμπλοκής στο δρόμο», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ο 26χρονος.

Οι αστυνομικοί λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 32χρονου που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια συμπλοκής ανάμεσα σε έξι άτομα σε κεντρικό σημείο της Πάτρας γνώριζαν την ταυτότητα του κατηγορούμενου, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Στο σπίτι όπου έμενε είχαν βρει, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι και κάνναβη όχι όμως και το όπλο με το οποίο πυροβόλησε τρεις φορές κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού.

«Το όπλο το πέταξα στη θάλασσα κοντά στη γέφυρα του Ρίου» φέρεται να υποστήριξε ο 26χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 26χρονος φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι έχει απασχολήσει τις βρετανικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Φωτογραφίες: flamis.gr