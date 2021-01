Ηράκλειο

Lockdown: “Κλεφτοπόλεμος” νεαρών και αστυνομικών στο Ηράκλειο (βίντεο)

Ο συνωστισμός προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας.

Σε… κλεφτοπόλεμο εξελίχθη η νυχτερινή βόλτα για κάποιους νέους το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ομάδες νεαρών είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας λόγω του συνωστισμού που προκλήθηκε.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους διώξουν από την πλατεία και τότε επικράτησε μικροένταση και οι νεαροί κινήθηκαν σε παρακείμενους δρόμους.

Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψαν και πάλι στην πλατεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης εντάσσεται στις περιοχές του επιπέδου Α με το χαμηλότερο επιδημιολογικό φορτίο και δεν επιβλήθηκαν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, σε ότι έχει να κάνει με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και την απαγόρευση κυκλοφορίας νωρίτερα, όπως γίνεται στις κόκκινες περιοχές.

