Φθιώτιδα

Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσε ζημιές σε όλη τη γειτονιά (εικόνες)

Καταστροφές σε καταστήματα και σπίτια απέναντι από το υποκατάστημα τράπεζας όπου βρισκόταν το ΑΤΜ.

Καταστροφές σε ολόκληρη την περιοχή της Αταλάντης προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, που αναστατώθηκαν από την έκρηξη στις 4:20 το πρωί, τέσσερις δράστες με κουκούλα και βαρύ οπλισμό τύπου καλάσνικοφ, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, αφού προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και επιβιβάστηκαν σε ασημένιο όχημα, φεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την ισχυρότατη έκρηξη προκλήθηκε ωστικό κύμα που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από την τράπεζα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε φαρμακείο που ήταν κατεβασμένα τα προστατευτικά ρολά, έσπασε η τζαμαρία, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε διαμέρισμα από πάνω του.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό των δραστών, δίχως αποτελέσματα προς το παρόν.

Το ποσό με το οποίο διέφυγαν οι δράστες είναι άγνωστο, υπολογίζεται όμως ότι είναι πάνω από 60.000 ευρώ.

Πηγή: lamiareport.gr