Ιωάννινα

Ζαγόρι: Αγωνία για τον χειριστή του αγνοούμενου αεροσκάφους (εικόνες)

Συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες οι έρευνες για τον εντοπισμό του εκπαιδευτικού αεροσκάφους που χάθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση του χειριστή του εκπαιδευτικού αεροπλάνου, του οποίου το στίγμα αγνοείται από το μεσημέρι στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου.

Οι έρευνες γίνονται από 3 διαφορετικά σημεία, με βάση το τελευταίο στίγμα που δόθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Μηλιωτάδων.

Ομάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας, του Ερυθρού Σταυρού σαρώνουν την περιοχή αξιοποιώντας την κάθε πληροφορία από τους κατοίκους της περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα ελικόπτερο augusta bel ένα C-130 ενώ αναμένεται και ένα super puma να κάνει νυχτερινές πτήσεις για έρευνα και διάσωση.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δυσμενείς με χαμηλή νέφωση και βροχόπτωση.

Η τελευταία επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου

Λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι έγινε η τελευταία επικοινωνία του πιλότου του αεροσκάφους που αγνοείται με τον Πύργο Ελέγχου στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Το αεροσκάφος, που ανήκει σε εταιρία εκπαιδευτικών πτήσεων είχε ξεκινήσει από την Κοζάνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί θα πετούσε πάνω από τα Γιάννινα χωρίς να περιλαμβάνεται προσγείωση στο πρόγραμμα και θα επέστρεφε στην Κοζάνη.

Στην τελευταία επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Epiruspost ο πιλότος έδωσε το στίγμα στο οποίο βρίσκεται.

Στην τελευταία επικοινωνία δεν έγινε καμία αναφορά σε βλάβη ή άλλο πρόβλημα.

Λίγη ώρα αργότερα ο Πύργος Ελέγχου τον κάλεσε. Δεν έλαβε καμία απάντηση. Στις επαναλαμβανόμενες κλήσεις υπήρχε σιγή ασυρμάτου.

Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη κινητοποίηση με αφετηρία τους Μηλιωτάδες όπου θεωρητικά ήταν το τελευταίο στίγμα και εξελίσσεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου.

Πηγή: epiruspost.gr, Epirus-tv-news.gr