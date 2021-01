Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε φούρνο για…20 ευρώ

Σοκ προκαλεί η ληστεία υπό την απειλή όπλου για μόλις 20 ευρώ.

Ληστεία με καραμπίνα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες μπήκαν λίγο μετά τις έξι στο αρτοποιείο της συγκεκριμένης περιοχής και με την απειλή καραμπίνας ζήτησαν από τον υπάλληλο τις εισπράξεις του ταμείου.

Οι δράστες πήραν μόλις είκοσι ευρώ που υπήρχαν στο ταμείο και διέφυγαν με μηχανή. Πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.