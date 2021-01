Ιωάννινα

Ζαγόρι: Θρίλερ για το αγνοούμενο αεροσκάφος (εικόνες)

Σε θρίλερ εξελίχθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του χειριστή του μονοθέσιου αεροσκάφους.

Συνεχίζονται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι έρευνες στο ανατολικό Ζαγόρι για τον εντοπισμό του διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους, λίγο αφού νύχτωσε και η σφοδρή κακοκαιρία άρχισε να πλήττει την περιοχή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στις 21:46

Νωρίς το μεσημέρι, σήμερα, Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για Έρευνα και Διάσωση μετά από ειδοποίηση για πτώση μικρού αεροσκάφους, στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής των Μηλιωτάδων ΒΑ του αεροδρομίου των Ιωαννίνων.

Άμεσα, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν οι πλησιέστερες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, (1ος Π.Σ. Ιωαννίνων, 5η ΕΜΑΚ, Π.Κ. Μηλιωτάδων, Π.Κ. Μετσόβου) με 13 οχήματα και 26 Πυροσβέστες καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 5ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν από το κέντρο επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,

• η Πολεμική Αεροπορία με ένα E/Π Surer Puma, ένα Ε/Π B2-12, ένα Α/ΦΟΣ CL-415 και ένα Α/ΦΟΣ C-130

• Ισχυρή δύναμη της ΕΛΑΣ

• το ΕΚΑΒ και

• Εθελοντές

Όλες οι ανωτέρω δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού αεροσκάφους.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί στις 11:20 από την Κοζάνη έδωσε μία ώρα αργότερα το στίγμα του στα 5 ναυτικά μίλα βορειοανατολικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων, στην περιοχή των Μηλιωτάδων, στο ανατολικό Ζαγόρι, όπου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο αγνοούμενο αεροσκάφος επιβαίνει ένας χειριστής, ιρακινής υπηκοότητας, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στην περιοχή, Πωλίνα Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο 32χρονος χειριστής εκτελούσε την τελευταία πτήση του πριν από την απόκτηση του πτυχίου, ενώ βάσει του σχεδίου πτήσης, θα έκανε μια βόλτα πάνω από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και χωρίς να προσγειωνόταν, θα επέστρεφε στην Κοζάνη.

Στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Π.Υ ,δυνάμεις της ΕΜΑΚ, Αστυνομία , ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ,ο Ερυθρός σταυρός ,η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου με 4 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας από τη βάση Ακτίου και ένα CL 415 από τη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί από το ίδιο σημείο όπου σταμάτησαν με τη δύση του ηλίου το απόγευμα της Κυριακής απέναντι από τις Καρυές στη θέση Παναγιά και επικεντρώνονται κοντά στο όρος Μιτσικέλι ,στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Μηλιωτάδες ,Καβαλλάρι,Ανθρακίτης ενώ βάση του τελευταίου στίγματος από τις Αρχές έχει αποκλειστεί ένα μεγάλο κομμάτι από την περιοχή όπου θα μπορούσε να έχει πέσει το αεροσκάφος .

Οι κακές καιρικές συνθήκες και η χαμηλή νέφωση στις ανατολικές πλαγιές του όρους Μιτσικέλι δυσκόλεψαν ιδιαίτερα την επιχείρηση ενώ και αύριο αναμένεται να επικρατεί επίσης άσχημος καιρός.

Πηγή: episuspost.gr, epirus-tv-news.gr