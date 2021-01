Μαγνησία

Aρραβώνας με 70 καλεσμένους εν μέσω lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες και πρόστιμο στην διοργανώτρια.

Σύλληψη 41χρονης, την Κυριακή, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Ειδικότερα, η 41χρονη διοργάνωσε χθες το απόγευμα, αρραβώνα με 70 άτομα στο σπίτι της στο Βόλο. Σε βάρος της συλληφθείσας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ενώ προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Βόλου.