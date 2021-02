Λέσβος

Ισχυρός σεισμός στη Μυτιλήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταρακουνήθηκε το νησί αλλά και τα παράλια της Τουρκίας. Ισχυροί μετασεισμοί αλλά και έντονη σεισμική δραστηριότητα πριν τον μεγάλο σεισμό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:46 στα ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 46χλμ δυτικά νοτιοδυτικά της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 14,9χλμ και σε απόσταση 231 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Αθήνας.

Μέσα σε 14 λεπτά ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ, ενώ είχε προηγήθηκε σεισμική δραστηριότητα στο ρήγμα που έδωσε τον μεγάλο σεισμό τον Ιούνιου του 2017.

Συγκεκριμένα έγιναν πέντε σεισμοί: ο πρώτος πρώτον στις 21.40 με ένταση 3 Ρίχτερ και τελευταίο στις 5.20 το πρωί εντάσεως 2,9 Ρίχτερ.