Θεσσαλονίκη

Μπογιές στο Γαλλικό Ινστιτούτο (εικόνες)

Κόκκινες μπογιές πέταξαν το πρωί της Δευτέρας άγνωστοι στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι δράστες στην πρόσοψη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Στρατού, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάζεται η επίθεση και ο χρόνος κατά τον οποίο οι άγνωστοι δράστες πέταξαν τις μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου προτού τραπούν σε φυγή.

Φωτογραφίες: thestival.gr