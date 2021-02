Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Οι φοιτητές έκαναν κατάληψη (εικόνες)

Αποκλεισμένοι είναι από το πρωί της Δευτέρας χώροι του ΑΠΘ. Τα αιτήματα των φοιτητών.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την Παιδεία και το άνοιγμα των σχολών τους ζητούν φοιτητικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι των οποίων έχουν αποκλείσει περιμετρικά το χώρο ου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι φοιτητές έχουν προγραμματίσει και πορεία διαμαρτυρίας για την υποστήριξη των αιτημάτων τους, την ερχόμενη Πέμπτη στις 4 Φεβρουαρίου, στο άγαλμα Βενιζέλου.

«Με τον αποκλεισμό αυτόν, στέλνουν το μήνυμα ότι «δεν θα αφήσουν το νομοσχέδιο να περάσει. Τα σχέδια της κυβέρνησης θα μείνουν στα χαρτιά. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ώστε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Βρισκόμαστε δέκα μήνες μακριά από τις σχολές μας. Είναι απαράδεκτο» δήλωσε στο grtimes.gr η φοιτήτρια και πρόεδρος του ΦΣ Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Άννα Μαρία Ηλιού.