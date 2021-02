Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με πτώμα σε χωματερή

Η Αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τη σορό. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια θανάτου.

Άλυτο γρίφο αποτελεί μέχρι στιγμής για την Ελληνική Αστυνομία η ανεύρεση ενός πτώματος κοντά σε χωματερή, στη Ν. Χαλκηδόνα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα βρέθηκε την περασμένη Τρίτη σε χώρο παράνομης απόθεσης απορριμμάτων κοντά σε οικισμό τσιγγάνων. Η Αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τη σορό. Ανήκει σε 52χρονο Έλληνα που διέμενε στην Σκύδρα.

Αναπάντητο παραμένει, ωστόσο, το ερώτημα για το τι προκάλεσε τον θάνατο του άτυχου άντρα. Ήταν δολοφονία, ατύχημα ή ένα θάνατος που προήλθε από παθολογικά αίτια; Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πρόσωπο και η πλάτη του 52χρονου έχουν εκδορές που υποδηλώνουν ότι σύρθηκε μέχρι το σημείο της χωματερής.

Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Πηγή: thestival.gr