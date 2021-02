Ημαθία

Στο “σκαμνί” για τον βιασμό και τον θάνατο γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορούμενοι πέταξαν το ημίγυμνο σώμα της γυναίκας στο δρόμο και τράπηκαν σε φυγή.

Δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 48 χρονών, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο σε γυναίκα την οποία βίασαν ενώ στη συνέχεια πέταξαν το ημίγυμνο σώμα της στο δρόμο, έξω από δημοτικό σχολείο της Βέροιας. Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν δυο άνδρες Ρομά για την υπόθεση της 44χρονης που εξέπνευσε κατά τη διάρκεια σεξουαλικής κακοποίησης, τον περασμένο Μάρτιο, στη Βέροια. Οι κατηγορούμενοι πέταξαν το ημίγυμνο σώμα της γυναίκας στο δρόμο και τράπηκαν σε φυγή αλλά όταν εντοπίστηκαν υπέπεσαν σε αντιφάσεις και συνελήφθησαν.

Εις βάρος των κατηγορούμενων, ηλικίας 51 και 48 χρονών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό από κοινού με συνέπεια τον θάνατο της παθούσας ενώ βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Γρεβενών. Η σορός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Μαρτίου 2020, στο πρανές της οδού 25ης Μαρτίου, απέναντι από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και δίπλα στο συνοικισμό Ρομά Εργοχωρίου. Κατά τη νεκροψία- νεκροτομή προέκυψαν ευρήματα βίαιου ασφυκτικού θανάτου και ίχνη ερωτικής επαφής.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας αναφέρονται τα εξής: Διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν σεσημασμένη τοξικομανής και οι έρευνες της αστυνομίας στράφηκαν στο ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον. Γνωστοί της παθούσας ανάφεραν ότι διατηρούσε επαφές με Ρομά της περιοχής ενώ ανώνυμη πληροφορία έφθασε στην Ασφάλεια Βέροιας ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ επιβιβάστηκε σε ταξί που τη μετέφερε στο σπίτι του πρώτου κατηγορούμενου. Ο ίδιος κατά την κατάθεση του έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις αλλά τελικά παραδέχτηκε ότι γνώριζε την 44χρονη και ότι είχαν ερωτική σχέση παλαιότερα.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι: Μετέβησαν με το αυτοκίνητό του στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης για να αγοράσει ναρκωτικά (η γυναίκα) ενώ ζήτησε από το φίλο του – δεύτερο κατηγορούμενο- να έρθει για παρέα. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι του και αφού η γυναίκα έκανε χρήση ηρωίνης στη συνέχεια όλοι μαζί έκαναν χρήση χασίς. Γύρω στις 10 το βράδυ επιβιβάστηκαν στο ίδιο όχημα για να τους μεταφέρει στο σπίτι τους αλλά έξω από Εργοχώρι διαπίστωσαν ότι η γυναίκα που καθόταν στο πίσω κάθισμα , είχε χάσει τις αισθήσεις της. Αφού την ταρακούνησαν διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή και αποφάσισαν να την μεταφέρουν λίγο πιο κάτω από το συνοικισμό όπου την έπιασαν από τα χέρια και τα πόδια και την άφησαν στο πρανές του δρόμου.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα εντοπίστηκαν ευρήματα ασφυκτικού θανάτου και ίχνη βιασμού: «Τα σημάδια που βρέθηκαν στο σώμα της καταμαρτυρούν πάλη και προσπάθεια αντίστασης εκ μέρους της παθούσας. Οι δράστες της ακινητοποίησαν προκειμένου να επιτύχουν συνουσία» όπως αναγράφεται στο κατηγορητήριο.

Πηγή: grtimes.gr