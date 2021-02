Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Πνίγηκε πυροσβέστης που επιχειρούσε για απεγκλωβισμό μαθητών

Τραγωδία με πυροσβέστη που παρασύρθηκε απο τα ορμητικά νερά.

Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε απ’ τα νερά μέσα απ’ το πυροσβεστικό του όχημα στον Απαλό, στην Αλεξανδρούπολη ενώ πήγαινε ν’ απεγκλωβίσει μαθητές από δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πυροσβεστικό όχημα ακινητοποιήθηκε στο τέλος του δρόμου προς το Δημοτικό Σχολείο Απαλού όπου παρέμεναν αποκλεισμένοι μαθητές και δάσκαλοι, αφού έπεσε σε ρέμα που λόγω των νερών δεν φαινόταν. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τον άτυχο Πυροσβέστη που δεν πρόλαβε να βγει έξω και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος”.

Σοκαρισμένοι οι συνάδερφοι του, αστυνομικοί και όσοι βρέθηκαν στο σημείο, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι “έφυγε” στο καθήκον τόσο άδικα.

O αδικοχαμένος άνδρας ήταν 46 ετών και πατέρας τριών παιδιών.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το θάνατο του πυροσβέστη

Σήμερα, τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, το Π.Σ. 3538 της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης εκτελούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης για παροχή βοηθείας.

O Αρχιπυροσβέστης Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, ετών 46, ενώ βρισκόταν εκτός του ανωτέρω οχήματος, παρασύρθηκε από όγκο νερών εντός τσιμενταύλακα.

Αφού εντοπίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του πυροσβεστικού υπαλλήλου θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην Αλεξανδρούπολη ενώ κατευθυνόταν για να συνδράμει μαθητές. Καθημερινοί ήρωες, οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν αλλεπάλληλες μάχες για όλους μας», αναφέρει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των μαθητών και των δασκάλων του δημοτικού και του νηπιαγωγείου της περιοχής ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1.

Ειδικότερα, υπό την επιστασία του δημάρχου, Γιάννη Ζαμπούκη και τη συνδρομή οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απομακρύνθηκαν ασφαλή από το νηπιαγωγείο συνολικά 21 παιδιά και δύο εκπαιδευτικοί, ενώ για τον απεγκλωβισμό των 100 μαθητών και των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου συνέδραμαν ένα λεωφορείο και στρατιωτικό στάγερ.

Πηγή: Evros-news.gr, focusevro.gr. ,thesstoday.gr