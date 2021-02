Αχαΐα

Χρυσοχοΐδης από Πάτρα: αυστηροί έλεγχοι για τα “ορθάδικα” μπαρ και καφετέριες

«Δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία», διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι θα γίνει με το Καρναβάλι.

«Θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι σε ότι αφορά στη μετατροπή των μπαρ και των καφετεριών σε “ορθάδικα”», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την ολοκλήρωση έκτακτης ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

Αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν o Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΟΔΥ Δυτικής Ελλάδας, ο Διοικητής της ΥΠΕ, ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου του Ρίου και ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου,



Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ, ήταν η εφαρμογή αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, καθώς στην Πάτρα το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε ανησυχητικά έντονη αύξηση των κρουσμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ στην Αχαΐα το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 43 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κατάσταση οδεύει στο «κόκκινο» και πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα για να περιοριστεί η διάδοση του ιού, που περιλαμβάνουν και αυστηρούς ελέγχους σε ότι αφορά στη μετατροπή των μπαρ και των καφετεριών σε «ορθάδικα», καθώς παρατηρείται μεγάλος συγχρωτισμός στο κέντρο της πόλης. Όπως επεσήμανε «δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία και αυτό αποτελεί την ύψιστη πολιτική μας απόφαση και προτεραιότητα». Κάλεσε, δε, τους πολίτες να «βάλουν πλάτη» και να κάνουν κουράγιο μέχρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ως εξής:

Βρίσκομαι στην Πάτρα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας γιατί και πάλι υπάρχει ανάγκη και η ανάγκη συνίσταται σε αυτό που βλέπετε. Δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται τα κρούσματα στην πόλη της Πάτρας. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μπορεί να οδηγηθούμε στο «κόκκινο» και να ληφθούν πολύ αυστηρά μέτρα για να σταματήσουμε τη διάδοση του ιού στην πόλη.

Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν και γίνονται πια κανονικά και συστηματικά. Σας παρακαλώ πολύ βάλτε όλοι πλάτη. Σας παρακαλώ πολύ κάντε κουράγιο μέχρι έως ότου βγούμε από το τούνελ, εκτιμώ την Άνοιξη, οπότε και θα έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το κρίσιμο ποσοστό του πληθυσμού των ευάλωτων και ηλικιωμένων ανθρώπων.

Για όσους επαγγελματίες έχουν μετατρέψει τα μπαρ και τις καφετέριές τους σε «ορθάδικα» θα υπάρξουν αυστηρές ποινές. Έχουν δίκιο, είναι αγανακτισμένοι, έχουν στερηθεί εισόδημα, η κυβέρνηση τους βοηθάει πάρα πολύ με μια σειρά από οικονομικά μέτρα, αλλά δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία και αυτό αποτελεί την ύψιστη πολιτική μας απόφαση και προτεραιότητα. Θα υπάρξουν λοιπόν αυστηροί έλεγχοι σε ότι αφορά στη μετατροπή των μπαρ και των καφετεριών σε «ορθάδικα».

Ας κάνουμε όλοι μας κουράγιο, ας σφίξουμε τα δόντια μέχρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Η Πάτρα, δυστυχώς, έχει προβλήματα και με τη μετάλλαξη του ιού που εμφανίστηκε σε ορισμένα clusters. Συνεπώς, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, ο κάθε ένας θεσμός, ο κάθε εκπρόσωπος του λαού εκλεγμένος ή μη, είτε Περιφερειάρχης, είτε Δήμαρχος, είτε οι άλλοι θεσμοί, όλοι μαζί, είμαστε συνυπεύθυνοι για να πάμε μέχρι το τέλος, ώστε κάποια στιγμή, με το εμβόλιο, να απελευθερωθούμε.

Σχετικά με το Καρναβάλι της Πάτρας

Δεν μπορούμε να συζητάμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να υπάρξουν καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα, κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ας το ξεχάσουμε και για φέτος γιατί είναι επικίνδυνο και να το συζητάμε.