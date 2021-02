Έβρος

Μεγάλες ζημιές στο αεροδρόμιο “Δημόκριτος” από την κακοκαιρία

Πρωτόγνωρη η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων υπογραμμίζει ο αερολιμενάρχης. Τι λέει για τις ματαιώσεις πτήσεων.

Με πρωτόγνωρη σφοδρότητα έπληξε το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε τον Έβρο, το αεροδρόμιο “Δημόκριτος” της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο σήμερα δεν έγινε καμία πτήση.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης περιγράφει το μέγεθος της ζημιάς, υπογραμμίζοντας πως το ύψος της σημερινής βροχής ήταν πρωτόγνωρο. «Αυτό που ζήσαμε σήμερα ήταν πρωτοφανές. Το τμήμα της περίφραξης του αεροδρομίου, το οποίο είχαμε επισκευάσει μετά την τελευταία καταιγίδα, ξανάπεσε. Το συνεργείο αεροσκαφών έχει καταστραφεί ολοσχερώς, έχουν πλημμυρίσει όλα τα μηχανοστάσιά μας, έχουμε κατεστραμμένο πάρα πολύ τεχνικό εξοπλισμό, ηλεκτρολογικό και επισκευαστικό, κατεστραμμένα ασανσέρ που έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε πολλά σημεία του αεροσταθμού εξακολουθούν να τρέχουν νερά ακόμη και τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κάνει λόγο για πρωτόγνωρο ύψος βροχής. «Στην προηγούμενη καταιγίδα (σ.σ τέλη Ιανουαρίου) το ύψος της βροχής ήταν μεγαλύτερο, σε τρεις ώρες 222 χιλιοστά, τώρα όμως επειδή το έδαφος ήταν ήδη κορεσμένο, το ύψος του νερού στο έδαφος ήταν μεγαλύτερο. Τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ύψος βροχής που να πλησιάζει καν σ' αυτό. Σήμερα γράψαμε 193 χιλιοστά βροχής σε επτά ώρες, δηλαδή πέσανε περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Δεν υπάρχει προηγούμενο», εξηγεί ο κ. Ζαντανίδης.

Σε ό,τι αφορά τη ματαίωση πτήσεων, διευκρινίζει ότι ο λόγος ήταν ο πλημμυρισμένος περιφερειακά του αεροδιαδρόμου χώρος, καθιστώντας τον απροσπέλαστο από τους επιβάτες, ωστόσο δηλώνει ότι οι την Τρίτη οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά, καθώς θα γίνεται απάντληση υδάτων όλη τη νύχτα.