Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο σχολείο μετά το απειλητικό τηλεφώνημα.

Συναγερμός σήμανε στο κτηριακό συγκρότημα του 1ου και 2ου Λυκείου Ωραιοκάστρου, μετά απο τηλεφώνημα για βόμβα.

Τα δύο σχολικά κτήρια το εκπαιδευτήριο του ΟΑΕΔ της περιοχής εκκενώθηκαν από τους μαθητές.

Στα τρία συγκροτήματα διενεργήθηκε έλεγχος από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ.

Διαπιστώθηκε ότι το τηλεφώνημα ήταν φάρσα και οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους για μάθημα.

Πηγή: oraiokastro.gr