Θεσσαλονίκη

Εκρηκτικά σε είσοδο πολυκατοικίας (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στην πολυκατοικία «ευαίσθητου» στόχου.

Γκαζάκια εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης σε είσοδο πολυκατοικίας στην Άνω Πόλη, σημαίνοντας συναγερμό στην Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί οι οποίοι απέκλεισαν το χώρο.

Σύμφωνα με κατοίκους της γειτονιάς, στην πολυκατοικία μένει πρώην εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος είχε γίνει στόχος και στο παρελθόν.

Πηγή: thesstoday.gr