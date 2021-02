Θεσσαλονίκη

Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι ληστές με την καραμπίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εξιχνίαση ληστειών προχώρησαν οι Αρχές. Ποιοι είναι οι δράστες. Πώς "χτυπούσαν".

Την εξιχνίαση τεσσάρων ληστειών που σημειώθηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο, υπό την απειλή καραμπίνας, σε καταστήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ως δράστες συνελήφθησαν δύο ομογενείς, με καταγωγή από το Καζακστάν και τη Ρωσία, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Οι δύο άνδρες, 46 και 40 ετών, έπεσαν στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. όταν, ύστερα από ληστεία που κατηγορούνται ότι διέπραξαν, κι ενώ επέβαιναν σε κλεμμένη μηχανή, αγνόησαν σήμα αστυνομικών να σταματήσουν και ανέπτυξαν ταχύτητα για να διαφύγουν. Ακινητοποιήθηκαν όμως λίγο αργότερα, σε διαφορετικές περιοχές στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου συνελήφθησαν, ενώ ο 40χρονος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση χτυπώντας και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό.

Από την έρευνα που διενήργησε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, οπλισμένοι σε όλες τις περιπτώσεις με κυνηγετική καραμπίνα, επέλεγαν να «χτυπήσουν» καταστήματα που βρίσκονται κοντά στα σπίτια τους για να μη διανύουν μεγάλες αποστάσεις τόσο κατά την πρόσβαση όσο και κατά τη διαφυγή τους. Ενεργούσαν δε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους ήταν περιορισμένη λόγω των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Η έρευνα των διωκτικών Αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες έκνομες ενέργειες.