Σάμος

“Βούλιαξε” η Σάμος – Προβλήματα από την κακοκαιρία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις. Εικόνες καταστροφής από τη σεισμόπληκτη Σάμο.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Σάμο η κακοκαιρία που την πλήττει από τα ξημερώματα της Τρίτης. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν σημειωθεί κατά κύριο λόγο στο δυτικό κομμάτι του νησιού, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 60 κλήσεις για βοήθεια.

Στο λιμάνι του Καρλοβάσου το ρέμα πλημμύρισε την περιοχή, ενώ έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, όπως στο δρόμο προς Κοσμαδαίους.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ωστόσο, με απόφαση των τοπικών Αρχών, όλες οι σχολικές μονάδες του νησιού παρέμειναν κλειστές την Τρίτη.

Λόγω της σφοδρότητας της κακοκαιρίας, που αναμένεται να διαρκέσει όλη την ημέρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Σάμου εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους πολίτες να προσέχουν και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τις επιχειρήσεις στη Σάμο

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που εκδηλώθηκαν σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, στην Π.Ε. Σάμου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 60 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων.

Συγκεκριμένα:

Στο Καρλόβασι 39 κλήσεις

Στο Βαθύ 5 κλήσεις

Στο Ηραίο 16 κλήσεις

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγή: insamos.gr, samos24.gr