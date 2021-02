Χανιά

Σούδα: Βατραχάνθρωποι στο ιστιοφόρο του Βρετανού (εικόνες)

Έρευνες των βατραχανθρώπων στο σκάφος του Βρετανού που βυθίστηκε, ώστε να αποκλειστούν σενάρια.

Βατραχάνθρωποι της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστόλων του Λιμενικού Σώματος ερεύνησαν τη Δευτέρα το κύτος του ιστιοπλοϊκού που βυθίστηκε στον κόλπο της Σούδας παρασύροντας στο θάνατο τον κυβερνήτη του, έναν 74χρονο Βρετανό.

Στόχος ήταν να ερευνηθεί από τους έμπειρους βατραχανθρώπους το εσωτερικό του σκάφους, προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπήρχε και άλλο άτομο μέσα στο ιστιοπλοϊκό.

Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάδυση διείσδυσης σε σκάφος με τις καταδυτικές μπουκάλες μπροστά και όχι στην πλάτη, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Από τη μία οι χώροι των ιστιοπλοϊκών σκαφών είναι πολύ στενοί και από την άλλη όλα τα σχοινιά του σκάφους αιωρούνται μέσα στα θολά από τη βύθιση νερά, γεγονός που έκανε την κατάδυση εξαιρετικά δύσκολη, αν και το βάθος είναι μόλις 4,5 μέτρα.

