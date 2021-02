Ηράκλειο

“Λαμπάδιασε” ταράτσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή (βίντεο)

Αναστάτωση από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας.

Αναστάτωση επικράτησε αργά το πρωί στην περιοχή Όαση του Ηρακλείου, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε ταράτσα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με 4 οχήματα και κατάφερε να τη σβήσει σε σύντομο χρόνο, χωρίς να απειληθούν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ή άλλα γειτονικά σπίτια, της πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνά το αρμόδιο Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Βίντεο: neakriti.gr