Ηρωίνη και κοκαΐνη σε κρύπτη καρότσας αγροτικού (εικόνες)

Συνελήφθησαν τρία άτομα στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης.

Συνελήφθησαν, το βράδυ της Δευτέρας στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, τρεις Έλληνες, (δύο άνδρες, 21 και 26 ετών, καθώς και μία 20χρονη) για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα , ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, οι ανωτέρω αστυνομικοί, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου, ακινητοποίησαν όχημα στο οποίο επέβαιναν τα τρία άτομα, τα οποία αρχικά προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σε ειδική κρύπτη στο εσωτερικό της πόρτας της καρότσας:

Έξι ανισοβαρείς ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 1.840 γραμμαρίων και

ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 44 γραμμαρίων.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το παραπάνω όχημα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.

