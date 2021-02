Αχαΐα

Σειρήνες συναγερμού στην Πάτρα

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνοντας τους πολίτες.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη και κατά τις ώρες 08:30 - 13:00, στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση των σειρήνων συναγερμού της πόλης,

Όπως διευκρινίζει, προκειμένου να αποφευχθεί ο πανικός, πρόκειται για προγραμματισμένη δοκιμή στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης των κυκλωμάτων τους.