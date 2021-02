Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: “Ιερά πυρά” κατά της Αστυνομίας για τον συνωστισμό και τα κρούσματα

Ιερείς απορρίπτουν την εκδοχή πως το προσκύνημα για τον εορτασμό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης, ευθύνεται για τη διασπορά του ιού στην πόλη.

Ιερείς του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου απορρίπτουν την εκδοχή ότι το προσκύνημα στις 25 και 26 Οκτωβρίου, με αφορμή τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου της Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλεσμα την έξαρση της πανδημίας στην πόλη και σε δημόσια επιστολή τους, κάνουν λόγο για δημιουργία «ψευδών εντυπώσεων» κατά το ίδιο διάστημα καθώς και για απόπειρα, να παρουσιαστούν «αναλήθειες, ως πραγματικότητα».

Ταυτόχρονα, επιρρίπτουν ευθύνες σε μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην Αστυνομία για τους χειρισμούς της τις ημέρες του προσκυνήματος.

Στην επιστολή τους, οι ιερείς επικαλούνται το «κλίμα χαλαρότητας» που επικρατούσε στην πόλη, τον Οκτώβριο, με τα σχολεία και καταστήματα σε λειτουργία, τις συναθροίσεις σε πλατείες, τον συνωστισμό σε μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και δηλώσεις πολιτικών που αποτύπωναν την εικόνα αυτή.

Αναφέρουν μάλιστα ότι «απότομη» έξαρση των κρουσμάτων στην πόλη παρατηρήθηκε από τις 21,24,28 και στις 31 του Οκτώβρη και «ουδόλως δύναται να συσχετιστεί με την πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου».