Θεσσαλονίκη

Ψυχολόγος σε νεκροταφείο για να στηρίξει συγγενείς θανόντων

Μεγάλη απήχηση συναντά ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

(εικόνα αρχείου)

Ψυχολόγος εγκαταστάθηκε το τελευταίο διάστημα σε γραφείο στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη, προκειμένου να παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, είτε μέσω skype αλλά και διά ζώσης με προγραμματισμένα ραντεβού, σε όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και δυσκολεύονται να διαχειριστούν το πένθος και την απώλεια.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στην εποπτεία του οποίου βρίσκονται τα Κοιμητήρια Θεσσαλονίκης, Κώστας Ιακώβου, έχει τεράστια απήχηση κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής του και εξετάζεται η δυνατότητα συνέχισής του για τη στήριξη των πολιτών.

Σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, υπήρχε ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα για ψυχολογική υποστήριξη από δημότες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από διαφορετικές αιτίες και έχουν κηδευτεί στον χώρο της Θέρμης αλλά και από τους εργαζόμενους των Κοιμητηρίων. Έτσι, από τον περασμένο Σεπτέμβριο προσελήφθη μία ψυχολόγος με σύμβαση διάρκειας 12 μηνών για να βοηθά και να συμβουλεύει για τον ψυχικό πόνο που προκαλεί το πένθος και τη διαχείριση της ανθρώπινης απώλειας.

Η ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη, με τους ενδιαφερόμενους να μεταφέρουν την είδηση για τοποθέτηση ψυχολόγου από στόμα σε στόμα. Εκτός όμως από τους πολίτες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, μεγάλο ενδιαφέρον για ψυχολογική υποστήριξη έχουν δείξει μέσα σε αυτούς τους μήνες και οι υπάλληλοι των Κοιμητηρίων, οι οποίοι ζητούν συμβουλές λόγω της σκληρής φύσης του επαγγέλματος.

«Ως δήμος Θεσσαλονίκης, πιλοτικά δημιουργήσαμε τμήμα ψυχολογίας στα Κοιμητήρια. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και ήδη ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα μετά τη λήξη της 12μηνης σύμβασης με την ψυχολόγο. Θέλουμε να το κρατήσουμε, να το συνεχίσουμε και πιστεύω ότι και άλλοι δήμοι θα εντάξουν το κομμάτι της ψυχολογίας και της υποστήριξης με ειδικούς ανθρώπους σε συμπολίτες μας που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και δυσκολεύονται να το διαχειριστούν», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ιακώβου.