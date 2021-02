Έβρος

Με τιμές ήρωα κηδεύτηκε ο αδικοχαμένος πυροσβέστης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην κηδεία του ήρωα πυροσβέστη που έχασε την ζωή του πάνω στο καθήκον. Απαρηγόρητη η οικογένειά του. Άφησε ορφανά τρία παιδιά.

Εκκωφαντική η σιωπή, βουβός ο πόνος, όλων όσοι σήμερα παρακολούθησαν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υπό τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, την εξόδιο ακολουθία του 46χρονου Αρχιπυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου, που τελέστηκε, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως 'Ανθιμου, στον Ι. Ναό του Αγ. Γεωργίου, στη Ν. Χιλή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου διέμενε με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους.

Με τρεμάμενη φωνή που μαρτυρούσε τη συναισθηματική φόρτιση, απηύθυνε το στερνό αντίο ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. «…Ήρθαμε σήμερα εδώ να πούμε το στερνό αντίο σ' έναν αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος χάθηκε απ' την πυροσβεστική οικογένεια. Σ' ένα παλικάρι, σ' έναν λεβέντη, σ' έναν ήρωα που θυσιάστηκε στο βωμό του καθήκοντος… Να πω το στερνό αντίο στον Γιάννη και να πω τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά οδύνη απ' τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά, αλλά ακόμα και απ' τον πρώην Αρχηγό και νυν Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Παπαγεωργίου», είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για τη «θυσία» που «έχει χαράξει τις καρδιές μας ανεξίτηλα, θα μείνει μεσ' τις καρδιές μας» και για την οποία «θα τον θυμόμαστε πάντα σαν ένα ήρωα και θα τον τιμήσουμε όπως του αρμόζει». Αποχαιρέτισε τον πυροσβέστη που όπως και άλλοι πριν απ' αυτόν «έδωσε τη ζωή του για σώσει την ανθρώπινη ζωή», ευχόμενος να «είναι ο Γιάννης ο τελευταίος που έφυγε…», υπογραμμίζοντας πως «στόχος του ήταν μαζί με τους άλλους συναδέλφους, κάτω από αντίξοες συνθήκες, υπέρμετρα μεγάλες, πολύ δύσκολες, δύσκολο να τις καταλάβει ο κάθε πολίτης, γιατί εκεί ενεργεί ο πυροσβέστης, να σώσει 21 παιδιά από ένα νηπιαγωγείο και τους δασκάλους τους».

Απευθυνόμενος στην οικογένεια πρόσθεσε «εκτός απ' την πυροσβεστική οικογένεια λείπει κι απ' τη δική του οικογένεια, αλλά πιστέψτε με ο κάθε πατέρας, η κάθε μάνα, η κάθε γυναίκα, το κάθε παιδί ενός πυροσβέστη, απανταχού πυροσβέστη σ' όλη την Ελλάδα, θρηνεί μαζί σας σήμερα και σας καταλαβαίνει απόλυτα… Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεστε στήριξη και απευθύνομαι και στους πολίτες αυτής της τοπικής κοινωνίας, αλλά και στους συναδέλφους μου τους άξιους, που κινδυνεύουν κάθε μέρα. Πρέπει να στηρίξουμε, δεσμεύομαι ότι θα στηρίξουμε αυτή την οικογένεια και η πολιτική ηγεσία έχει δεσμευτεί γι' αυτό…», κατέληξε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η μεταφορά της σορού στο νεκροταφείο της Ν. Χιλής, έγινε πεζή με προπομπό άγημα αποτελούμενο από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν σε μία στιγμή. Ο Αρχιπυροσβέστης, λίγο μετά τον απεγκλωβισμό των παιδιών σε σχολεία της κοινότητας Απαλού, προσπαθούσε να διασώσει μαζί με δύο συναδέλφους του και άλλους εγκλωβισμένους πολίτες στη περιοχή.

Οι δύο συνάδελφοί του κατέφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, όμως ο Αρχιπυροσβέστης εγκλωβίστηκε και στην προσπάθειά του να βγει, παρασύρθηκε σε φρεάτιο από τον ορμητικό όγκο νερών.

Ο άτυχος Αρχιπυροσβεστης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του πυροσβεστικού υπαλλήλου θα διενεργηθεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Βίντεο - φωτογραφίες: e-evros.gr