Θεσσαλονίκη

“Στάχτη” έγινε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Ολική καταστροφή του οχήματος, ζημιές και σε παρακείμενο.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά έκαψε ολοσχερώς Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχείρησε η Πυροσβεστική.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα και ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.