Χανιά

Σούδα: Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον Βρετανό

Ολοκληρώθηκε η εξέταση της ιατροδικαστικής εξέτασης, παραμένουν ερωτήματα.

Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος του 74χρονου Βρετανού που βρέθηκε στο ιστιοφόρο του, στη Σούδα, το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή από το Ρέθυμνο, Παναγιώτη Μυλωνάκη, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αφού δεν υπήρξαν σημάδια που να την υποδεικνύουν.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στον πνιγμό του, ωστόσο, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Οι έρευνες, πάντως, συνεχίζονται, με τις Αρχές να έχουν σφραγίσει τα δύο σπίτια του που είχε στην περιοχή ο εκλιπών.

Πηγή: zarpanews.gr