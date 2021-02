Δωδεκανήσα

Τον σκότωσε σε συναλλαγή ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ποινή επέβαλε το δικαστήριο στον δράστη του φονικού.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και 12 μηνών αλλά και χρηματική ποινή ύψους 900 ευρώ επέβαλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω με ομόφωνη απόφαση του στον Σ. Σ. του Φ. 46 ετών, κάτοικο Εμπωνας, που κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του Ι. Μ. του Β. 43 ετών, έγγαμου, κατοίκου Κρητηνίας, παράνομη οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή σχετική εισήγηση της Εισαγγελέως της έδρας ομόφωνα απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι ενήργησε σε βρασμό ψυχικής ορμής και δεν του αναγνώρισε ακόμη ότι είχε μειωμένο καταλογισμό ένεκα της τοξικομανίας του.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο 46χρονος και ο 43χρονος είχαν συναλλαγές που αφορούσαν σε πώληση και αγορά μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα ηρωίνης.

Γύρω στις 18.00 της 6ης-11-2019 ο Μ. Ι. και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν σε σημείο περίπου 2,5 χιλιόμετρα πλησίον του Έμπωνα, σε ερημική δασική ?περιοχή ανάμεσα σε Σιάννα και Κρητηνία, όπου ο κατηγορούμενος ανέμενε πεζός τον Μ. Ι., φορώντας ένα γιλέκο με σφαίρες και φέροντας μαζί του την καραμπίνα του. Όταν έφθασε ο Μ. Ι., ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στη θέση του συνοδηγού και μετέβησαν σε πιο απόμερη τοποθεσία και συγκεκριμένα στο 3°χλμ της επαρχιακής οδού Έμπωνα- Σιαννών, σε αδιέξοδο αγροτικό χωματόδρομο και σε απόσταση 200 μέτρων από την επαρχιακή οδό.

Εκεί, ο κατηγορούμενος κατά τους ισχυρισμούς του, του ζήτησε να του δώσει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και δη ηρωίνης, για να καλύψει τις ανάγκες της χρήσης του, αλλά ο Μ. Ι. αρνήθηκε διότι ζήτησε αντίτιμο, το οποίο δεν είχε ο κατηγορούμενος. Εξαιτίας της άρνησης του Μ. να του παραδώσει ναρκωτικές ουσίες ο κατηγορούμενος, πυροβόλησε τέσσερις φορές, και τον τραυμάτισε σε πολλαπλά σημεία του σώματός του, με το κυνηγετικό του όπλο.

Απολογούμενος και ομολόγησε τα όσα του αποδίδονται, ισχυριζόμενος ότι η ηρωίνη του είχε αλλοιώσει τον χαρακτήρα και δεν είχε την συναίσθηση των πράξεών του, υποστηρίζοντας ότι αφού τον πυροβόλησε και κατάλαβε για λίγο τι είχε συμβεί τον αγκάλιασε και του είπε «Γιαννάρα μου τι σου έκανα»…

Εν συνεχεία ο κατηγορούμενος κατά τους ισχυρισμούς του, βρήκε 200 mg ηρωίνης δίπλα στις ταχύτητες, των οποίων έκανε χρήση, και μετά συνέλεξε τους τρεις από τους τέσσερις κάλυκες (καθώς ένας βρέθηκε πλησίον της πόρτας του συνοδηγού), πήρε τα κινητά τηλέφωνα του θύματος, τα οποία κατέστρεψε και έκρυψε, σε άλλο σημείο, έκρυψε το κυνηγετικό του όπλο και σε άλλο σημείο το γιλέκο που έφερε τις σφαίρες. Εν συνεχεία επέστρεψε στην οικία του.

Σημειώνεται ότι μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς της Υ.Α. Ρόδου ομολόγησε ότι σκότωσε τον Μ. Ι. και τους οδήγησε στην τοποθεσία όπου ευρίσκετο ο νεκρός και στα σημεία όπου έκρυψε την καραμπίνα, το γιλέκο και τα κινητά τηλέφωνα του θανόντος.

Η πράξη της θανάτωσης του Μ. Ι. δεν προέκυψε ότι μπορεί να αποδοθεί σε βρασμό ψυχικής ορμής ή σε ελαττωμένο καταλογισμό, όπως ισχυρίσθηκε κατά την απολογία Ρόδου ο κατηγορούμενος καθώς, όπως έκρινε και το δικαστήριο ο κατηγορούμενος, μετέβη στη συνάντησή τους φέροντας γιλέκο με φυσίγγια, με την κυνηγετική του καραμπίνα ?οπλισμένη και πως όλες οι βολές που πέτυχε κατά του θύματος έγιναν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορούμενου παρέστη στην δίκη ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρόδου και δημοτικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Μανωλάκης, που αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του.

Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρέστη ο δικηγόρος κ. Στέλιος Κιουρτζής και ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Πηγή: dimokratiki.gr